Дроновые атаки ВСУ по Москве перед парадом Победы стали не только актом устрашения. По словам военного эксперта, историка сил ПВО Юрия Кнутова, противник активно ищет удобные маршруты, чтобы нанести главный удар и «отпраздновать моральную победу».

Напомним, что в ночь на 4 мая, вражеский беспилотник повредил многоквартирную новостройку на Мосфильмовской улице. По данным ряда СМИ, противник впервые атаковал столицу прямо из Киева. В тоже время военный эксперт Юрий Кнутов считает, что дроны запускались из приграничных регионов, например, Сумской области. По мнению эксперта, в жилой дом прилетел беспилотник типа «Лютый» или FP-2. Напомним, что согласно спискам Минобороны, беспилотники «Лютый» для Украины собирают в Польше, а FP-2 в Великобритании.

«Американцы помогли»: как украинские дроны добрались до центра Москвы

По словам Юрия Кнутова, задача киевского режима разведать маршруты для главного удара: