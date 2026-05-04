«Киев ищет маршруты к Красной площади»: названы страны-соучастники атак по Мосфильмовской
Дроновые атаки ВСУ по Москве перед парадом Победы стали не только актом устрашения. По словам военного эксперта, историка сил ПВО Юрия Кнутова, противник активно ищет удобные маршруты, чтобы нанести главный удар и «отпраздновать моральную победу».
Напомним, что в ночь на 4 мая, вражеский беспилотник повредил многоквартирную новостройку на Мосфильмовской улице. По данным ряда СМИ, противник впервые атаковал столицу прямо из Киева. В тоже время военный эксперт Юрий Кнутов считает, что дроны запускались из приграничных регионов, например, Сумской области. По мнению эксперта, в жилой дом прилетел беспилотник типа «Лютый» или FP-2. Напомним, что согласно спискам Минобороны, беспилотники «Лютый» для Украины собирают в Польше, а FP-2 в Великобритании.
По словам Юрия Кнутова, задача киевского режима разведать маршруты для главного удара:
- Задача киевского режима - провести массированные атаки на крупные города России с целью выявить системы ПВО, их местонахождение, проложить маршруты для атак по Красной площади 9 мая. То есть, фактически идет прощупывание системы ПВО. Идёт съёмка с американских и французских спутников и таким образом определяется местонахождение наших комплексов. Зная, что за комплексы там находятся (их также видно), их характеристики, можно определить маршруты, которые позволят обойти эти системы. Данному дрону удалось это сделать. Поэтому можно констатировать, что та методика, которую противник выработал, частично работает. Основная, конечно, цель киевского режима - это создать панические настроения, сорвать Парад Победы или сделать так, чтобы он был отменён. Соответственно, тем самым отпраздновать моральную победу, как это любит делать шоумен Зеленский со своей компанией.