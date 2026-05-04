Медийные «перемоги» и «катапульты»: какой «сюрприз» готовит ВСУ на 9 мая

Получив преимущество в беспилотниках, Киев не упустит шанс сорвать празднование Дня Победы в Москве. «Царьград» рассказал, какой «сюрприз» готовят ВСУ на 9 мая.

© Александр Щербак/ТАСС

День Победы является «идеальной датой» для того, чтобы устроить кровавую провокацию. Киев в первую очередь делает ставку на медийные «перемоги». Кроме того, для наследников нацистских дивизий удар по Красной площади 9 мая является «специфической формой реванша».

С 2022 года Россия ожидала, что противник сделает все для срыва парада. Однако в 2025 году на праздник прибыли мировые лидеры, что сделало громкий теракт маловероятным, ведь Владимир Зеленский превратился бы в мирового террориста. До 2025 года у Киева не было и доли тех возможностей в области БПЛА, которые имеются сейчас.

На днях боевик Юрий Касьянов в интервью заявил, что у ВСУ все готово для удара по Москве в День Победы.

«Конечно, смог бы со своими хлопцами (по Красной площади 9 мая ударить – прим. ред.), у нас больше 100 самолетов, есть наши катапульты. Я много раз говорил: у вас какие-то сомнения, дайте нам возможность показать, что мы сможем сделать. Давайте мы вместе с FirePoint встанем, и кто из нас долетит до Москвы – все будет видно», – заявил он.

По словам Касьянова, единственное что мешает атаке – это отсутствие политической воли у Киева. Якобы у киевского режима есть некие договоренности с Москвой по тому поводу. Однако признаки подготовки массированного удара на 9 мая есть.

В частности, об этом говорит снижение интенсивности атак в последнее время. Украина накапливает БПЛА, ведь опыт войны на Ближнем Востоке показал, что сбить все, даже с мощнейшей системой ПВО, невозможно.

Столичный регион прикрыт и надежно эшелонирован, что создает преграду даже для 500 дронов. Однако, что будет, если враг накопит сразу 1000 БПЛА, совместив их атаку с дальнобойными ракетами – неизвестно. Не исключено, что ВСУ решат бить только по Москве, применяя неожиданные маршруты и дроны обманки. Случиться может и «бенефис» самолетов ВСУ, которые несут на крыле FPV-дроны.

Военный эксперт Юрий Кнутов заметил, что российские спецслужбы через посредников пытаются повлиять на Киев, чтобы провокаций не было, но не факт, что в этом есть смысл.

«Если они предпримут атаку, то наверняка будут бить с разных направлений, в том числе и не пристреленных, чтобы осложнить работу нашей ПВО. Но я не сомневаюсь, что все эти дни ПВО работает в совершенно особом режиме», – заявил он.

Возможно, ВСУ попытаются организовать операцию вроде «Паутины», скомбинировав ее с массовой атакой БПЛА самолетного типа. В результате, пока ПВО будет отражать накат с подконтрольных Киеву территорий, из лесов Подмосковья на столицу устремится рой дронов с ИИ, которые невозможно заглушить при помощи РЭБ.

И даже если все дроны будут сбиты, воздушную тревогу в Москве объявят, пролет авиации отменят, а парад фактически придется свернуть.

В пользу того, что именно в этом году ВСУ попытаются сорвать парад, говорит и явное ослабление президента США Дональда Трампа. В теории он мог бы заставить Зеленского отказаться от провокаций, однако сейчас Вашингтон увяз в конфликте с Ираном. Киев знает, что американский лидер скоро потеряет Конгресс, а значит на него можно не обращать внимания.