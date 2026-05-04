Российские войска уничтожили в Сумской области украинские расчеты БПЛА, которые состояли из молодых националистов. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет РИА Новости.

По данным собеседника издания, молодые бойцы Вооруженных сил Украины были уничтожены в районе села Кружок.

«[Там] действуют расчеты БПЛА 106-й бригады теробороны, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уже уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», — пояснил он, отметив, что об этом свидетельствуют опубликованные некрологи.

Ранее появилась информация о том, что село Корчаковка в Сумской области перешло под контроль ВС РФ. В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка предупредил, что Вооруженные силы Украины столкнутся с «серьезными проблемами» из-за потери сел Новодмитровка и Корчаковка.