Российские войска продвинулись в Красном Лимане

ВС РФ продвинулись в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил ИС "Вести" глава республики Денис Пушилин.

В самом Красном Лимане продолжаются городские бои, поделился подробностями он.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил России закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки. По информации Пушилина, это важный населенный пункт на пути к Славянску. Взятие его под контроль позволит продвинуться в направлении канала Северский Донец — Донбасс.

Есть улучшения и в направлении Доброполья: ВС РФ перерезали пути снабжения и взяли под объективный контроль вражескую логистику в этом районе, добавил Пушилин.