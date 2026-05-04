Экипаж украинской САУ Paladin похвастался ее уничтожением

Появились кадры, снятые членом экипажа самоходной гаубицы M109 Paladin.

Переданная Украине САУ закончила свои дни бесславно - сгорела в лесу после атаки русских дронов.

Экипаж нисколько не огорчен гибелью техники - скорее наоборот. Кадры дымящейся самоходки в тиктоке сопровождает надпись "Когда на позиции сгорело 18 миллионов долларов".

Следом появляется довольное лицо украинского солдата.

"А я еду счастливый в багажнике! Нас вывели на отдых, потому что нам не на чем больше воевать", - пишет он.

США передали Украине около сотни "Паладинов". Как и другая западная бронетехника, американские самоходки стали приоритетной целью для ВС РФ, поэтому до нынешних дней дожили лишь немногие. А теперь и того меньше.