Эксперты оценили эффективность «живых торпед» Ирана против США

Иран действительно может атаковать военные корабли США с помощью дельфинов с минами, однако у страны достаточно и более традиционного оружия. Об этом заявили aif.ru военные эксперты.

Ранее американская газета New York Post сообщила о том, что Иран рассматривает возможность использования дельфинов-камикадзе, вооруженных минами, для нанесения ударов по военным кораблям США в Ормузском проливе.

По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, разработки по обучению дельфинов для уничтожения кораблей и охраны внешних рейдов велись еще в советское время.

«Были приспособления для того, чтобы дельфин подошел и поставил мину под днище корабля. Это отработанная практика», — пояснил он, допустив также, что такая новость может быть лишь «элементом информационной войны».

Дандыкин обратил внимание на то, что у Ирана есть много других эффективных средств для поражения судов, в том числе и современные мины, которые могут укрываться на дне, а также оружие с искусственным интеллектом.

Военный эксперт Юрий Кнутов также констатировал, что Тегеран обладает «серьезным арсеналом морских мин», которые могут срабатывать как на шум корабля, так и на его корпус в случае использования электромагнитного взрывателя.

Он также не исключил, что Иран мог создать мины, способные отличать цели, заложив шумы от танкеров, сухогрузов, контейнеровозов, эсминцев, фрегатов, корветов и подводных лодок в память взрывателя. По похожему принципу, по его словам, работают иранские подводные дроны.

«В безэкипажных катерах стоит видеокамера. Закладывается цифровой образ какой-либо цели, и когда катер выходит на эту цель, он сам ее захватывает и сам атакует. Человек практически не участвует. Поэтому подобная система уже существует, и то, что Иран в состоянии создать мины с ИИ, у меня не вызывает сомнения», — заявил он.

При этом сам Тегеран превратил данные американских СМИ в мем, не подтверждая, но и не опровергая всерьез наличие «живых торпед».

Напомним, что Вашингтон организовал блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов» после провала мирных переговоров, первый раунд которых прошел 11-12 апреля в Исламабаде.