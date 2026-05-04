«Танковая бригада» в ЕС: как Россия ответит на «провокацию» НАТО

Формирующаяся в Литве немецкая «танковая бригада 45» направлена в первую очередь против Калининградской области. Как Россия может ответить на атаку на свой регион, рассказали опрошенные aif.ru эксперты.

Ранее стало известно, что в Литве началось развертывание немецкой танковой бригады на постоянной основе. По информации СМИ, речь идет о формировании механизированной группировки численностью около пять тысяч военнослужащих. Планируется, что бригада будет иметь усиленный бронетанковый компонент: до 105 основных боевых танков Leopard 2, а также БМП, бронетранспортеры, самоходную артиллерию и средства ПВО малой дальности.

Планируется, что подразделение будет приведено в полную боеготовность уже к 2027 году. В Литве начал действовать штаб соединения «45-й танковой бригады». Формирование бригады сопровождается переброской значительных ресурсов бундесвера.

По словам военного эксперта Бориса Джерелиевского, главной целью этих приготовлений является Калининградская область. Об этом говорят и учения, которые регулярно проводятся странами НАТО.

«Эта танковая бригада - не такие великие силы, ее задачами могут быть не только наступательные действия на Калининград, но и попытка заблокировать прорыв к городу в случае войны», - пояснил он.

Эксперт напомнил о том, что в регионе также есть польская армия, которая «имеет неплохой боевой опыт», так как поляки принимали участие практически во всех миссиях НАТО, а также под видом добровольцев в боевых действиях на Украине.

«То есть, можно говорить о том, что формируется кулак для удара по Калининграду», - пояснил он.

По мнению Джерелиевского, речь может идти о провокации против Калининграда с использованием немецкой танковой бригады, также уже отрабатываются такие сценарии, как блокада анклава.

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Колесник подчеркнул, что реакция в случае провокации с участием немецких танкистов будет жесткой, а «любое военное движение» в Литве будет рассматриваться как направленное в сторону России.

«Наши действия будут соответствующие. Пока дойдут до Калининграда, уверен, и подразделения танковые будут уничтожены, и командование. Калининград найдет, как за себя постоять», - заявил он.

Напомним, что ранее бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у НАТО готов сценарий блокады Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.