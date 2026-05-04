СМИ: у Великобритании нет денег на закупку нового вооружения до 2030 года

Британские вооруженные силы пока могут лишь "думать" о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования у них нет денег на закупку нового вооружения до 2030 года, сообщил The Times бывший командующий Объединенными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

По его словам, у армии едва хватает денег на обычные пилотируемые боевые машины, такие как танки и вертолеты, и не на что покупать современные системы, такие как барражирующие боеприпасы, беспилотники-камикадзе или средства с поддержкой искусственного интеллекта.

Хотя министр обороны Джон Хили пообещал реорганизовать оборонную промышленность, чтобы она стала двигателем экономического роста, Барронс заявил, что произошло обратное из-за нежелания увеличить расходы на оборону раньше.

До сих пор нет никаких признаков появления плана инвестиций в оборонную сферу, который должен был быть опубликован еще в сентябре с целью определения будущих расходов.

"Сейчас денег нет, и, возможно, их не будет в течение четырех лет, поэтому многие технологически передовые компании ушли за деньгами в Германию, Польшу или США, а это означает, что мы рискуем фактически истощить промышленную базу, которая, как мы знаем, необходима для проведения преобразований, когда мы решим себе это позволить, а это, как мне кажется, произойдет только через четыре года", - заявил Бэрронс.

В будущем Великобритания будет тратить средства, предназначенные для обороны, на проекты за рубежом, сказал он, добавив: "Я сожалею об этом".

Исправить ситуацию, по мнению генерала, могут дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов в год для британского министерства обороны.