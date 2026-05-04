Подполковник запаса Олег Иванников предположил, что в Харькове могли быть уничтожены «секретные бункеры» с оружием, которое Украине поставили страны НАТО. Об этом Иванников рассказал «Аргументам и фактам».

Третьего и четвертого мая СМИ сообщали о взрывах в Харькове. Отмечалось, что взрывы произошли на фоне воздушной тревоги. По данным «Аргументов и фактов», по объектам ВСУ в Харькове было нанесено около восьми ударов.

По словам Иванникова, в советский период в Харькове были созданы подземные хранилища, которые ВСУ сейчас используют как склады боеприпасов и вооружения НАТО. Военный подчеркнул, что речь идет об оружии, которое в большом количестве было завезено еще несколько лет назад.

«По этим бункерам и заправочным комплексам были нанесены удары», - считает подполковник запаса.

По мнению Иванникова, в этих бункерах хранились современные вооружения НАТО. Он добавил, что если такое оружие слишком сложно захватить для изучения, его необходимо уничтожать.