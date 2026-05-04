Взрыв на Мосфильмовской: ВСУ атаковали беспилотником жилой дом в Москве

Украинская армия продолжила направлять беспилотники по российским регионам, но этим уже недовольны в Европе.

В ночь с 3 на 4 мая украинский беспилотник взорвался после столкновения с многоэтажным жилым домом на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин на своих официальных страницах в MAX и Telegram. Мэр добавил, что пострадавших нет. В ходе взрыва были выбиты стены трех комнат на 36-м этаже, а часть фасада рухнула на таксиста под домом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

УСИЛЕНИЕ АТАК

По данным Министерства обороны, российские военные уничтожили 740 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки 2 мая. Еще 108 БПЛА были сбиты с 12:00 до 20:00 на следующий день, а также еще 117 в ночь с 3 на 4-е мая. Помимо них, российскую территорию попытались атаковать четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Об этом ведомство рассказало в своем канале в MAX.

Интенсивность атак привела к тому, что столичные аэропорты столкнулись с ограничениями на полеты. По состоянию на утро 4 мая они были сняты. Эту информацию передает Росавиация. Однако «Шереметьево» столкнулся с транспортным коллапсом еще 3 мая. В аэропорту образовались огромные очереди из-за тщательных досмотров прилетающих пассажиров сотрудниками таможни. Они закрыли зеленый коридор и усиленно проверяли всех пассажиров, что привело к возросшему времени ожидания и столпотворением на выходе из терминалов, сообщил Telegram-канал Baza.

ПОЧЕМУ ДРОНОВ СТАЛО БОЛЬШЕ?

Количество беспилотников у ВСУ увеличилось за счёт производства в Европе. С таким мнением выступил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, производство налажено на всем континенте, что позволяет украинской армии атаковать российские города чаще. Его позицию приводит «Лента.ру».

Ранее СМИ сообщали о том, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-запад России. Таллин официально опровергал такие заявления. Однако в Госдуме не поверили в честность западных соседей. Зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа подчеркивал в беседе с НСН, что Москва может ответить Прибалтике.

«Тем самым Эстония оставляет за нами право рассмотрения возможности ответных мер — уничтожения в том числе этих дронов, летящих в нашу сторону, на территории сопредельного государства. Мы можем рассматривать такие сценарии в отношении всех стран, через территории которых совершаются такие террористические акты. Мы можем говорить о том, что сама Эстония несет за это ответственность», — отметил он.

В свою очередь, глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения беспилотными летательными аппаратами финского воздушного пространства. Его позицию опубликовало издание Yle. Премьер-министр указал на недопустимость нарушения воздушного пространства страны, несмотря на то, что Хельсинки поддерживает Украину. Он добавил, что финские вооруженные силы способны защитить свое воздушное пространство, а возможности для этого будут усилены. Поводом для такого выпада стало падение двух украинских дронов на территории Финляндии.

КАК ОСТАНОВИТЬ ДРОНЫ?

Для борьбы с атаками беспилотников могут быть мобилизованы россияне, числящиеся в запасе. Такую меру уже анонсировали в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам заседания оперштаба. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев отреагировал на эту идею, отметив, что мера уже повсеместно используется в приграничных с Украиной областях.

«Кроме Ленинградской области уже во всех других субъектах давно действует это правило, просто Ленинградской области это пока не касалось, поскольку их никто не атаковал. А так все важные государственные объекты, прежде всего промышленные, необходимо защищать от украинских и европейских дронов. Поэтому формируются противодронные команды», — рассказал он НСН.

В свою очередь, экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев призвал к решительному ответу, поскольку Россия испытывает огромный материальный ущерб от действий Украины.

Минобороны выпустило заявление о массированной атаке ВСУ на регионы РФ

«Москву не могут “пробить”, потому что мощная система ПВО в столице. Некоторые объекты не защищены должным образом. Чисто юридически Минобороны не имеет обязанности защищать, если это частный объект. Но это чисто юридически. ВСУ продолжают наносить огромный материальный и моральный ущерб нам, дальше терпеть нельзя», — объяснил он НСН.

В то же время, посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов указал на то, что НАТО наращивает боевые и инфраструктурные возможности в прилегающих к Калининградской области районах, а страны Балтийского региона продолжают идти на системную конфронтацию с Россией. По его мнению, Европа возводит собственный «железный занавес». Его слова приводит РИА Новости.