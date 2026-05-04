По информации, полученной ТАСС из российских силовых структур, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Иван Шныр, в зоне ответственности которого находится участок передней линии на Харьковском направлении, самовольно покинул театр военных действий и скрылся в глубоком тылу.

Согласно докладу, несколько дней назад офицер оставил свой командный пункт, формально отбыв в учебный центр для новобранцев в районе Мерефы Харьковской области, однако пробыл там не более трех часов. Практически сразу же комбриг в экстренном порядке выехал в город Новый Роздол Львовской области якобы для участия в церемонии награждения какого-то пенсионера, после чего полностью перестал выходить на связь, прервав управление войсками.

Собеседники агентства уже сообщали о причастности Шныра к систематическому извлечению незаконной прибыли из коррупционных схем в своей части.

Ранее сообщалось, что украинские военные на позициях в Запорожской области жалуются на отсутствие воды и продовольствия, что следует из радиоперехвата.