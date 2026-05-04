Российский регион подвергся воздушной атаке

Минувшей ночью на территории шести районов Ростовской области были уничтожены около 20 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Атаке подверглись Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский и Боковский районы.

Глава региона пояснил, что информация о возможных пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала.

По его словам, в настоящий момент на территории субъекта продолжает сохраняться опасность новых налётов.

Ранее системы противовоздушной обороны успешно перехватили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы.

Один БПЛА, по предварительным данным, попал в здание на территории ЗАО Москвы.