Массированный удар по Украине — названы ключевые объекты

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что основной целью массированных ударов по Украине стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске.

По его данным, поражены производственные и административные здания портового комплекса, что подтвердили в Администрации морских портов. Удары, как отмечается, направлены на логистический узел, через который проходит морской поток грузов, передает KP.RU.

В Сумской области, по его словам, атаки затронули 31 территориальную общину. В Кролевце выведены из строя промышленные предприятия и линия электропередачи, в Середино-Будской общине возник пожар на инфраструктурном объекте.

В Днепропетровской области под удар попали Никополь и ряд близлежащих общин. Сообщается о более чем десяти прилетах, повреждены техника и инфраструктура.

Также, по информации, в Полтавской и Черниговской областях зафиксированы взрывы на военных объектах, данные уточняются.

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Запад» за сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и нацгвардии в районах Маяков и Красного Лимана.

Отдельно политолог Владимир Оленченко заявил о нарастающем кризисе в Евросоюзе на фоне безусловной поддержки Украины. По его оценке, в странах объединения усиливаются призывы к диалогу с Москвой.

Он указал, что подобные настроения, по его мнению, становятся более распространенными, особенно в Восточной Европе. Также, как отмечается, часть обществ негативно воспринимает решения, которые ограничивают их влияние на политические процессы.

Внутри союза, по его словам, усиливаются разногласия.

Евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что приоритеты смещаются в сторону Киева, а интересы стран ЕС отходят на второй план, и указал на экономические риски, связанные с поставками энергоресурсов.