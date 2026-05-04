ВВС США направят $7 млрд на расширение авиабазы на Аляске
Американские военно-воздушные силы планируют потратить почти $7 млрд на масштабное строительство кластера истребительной авиации на территории Аляски, следует из бюджетных документов Пентагона.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из документов, база Элмендорф-Ричардсон входит в состав Тихоокеанского командования и выступает одним из ключевых узлов присутствия войск США в регионе.
В оборонном ведомстве пояснили, что нынешняя инфраструктура военного объекта больше не справляется с возросшей нагрузкой. Согласно планам, в рамках проекта там планируется возвести новые технические ангары, комплекс для хранения обычных боеприпасов и дополнительное общежитие для военнослужащих.
В документах добавляется, что проектирование уже стартовало в марте, а полное завершение строительства намечено на декабрь 2035 года.
