Дрон попал в здание на Мосфильмовской улице в Москве

В Москве беспилотник врезался в здание в районе Мосфильмовской улицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», - написал он в соцсетях.

Градоначальник подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 33 украинских беспилотников российскими системами ПВО с 16:00 до 20:00. Один из БПЛА сбили над Московским регионом.