ВСУ нанесли удар по российскому предприятию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленное предприятие в поселке Мирские Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен дроном-камикадзе. В результате атаки пострадал сотрудник предприятия, его доставили в больницу. Подробности о его состоянии не приводятся. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Ранее ВСУ ударили беспилотниками по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Никто не пострадал. Руководство предприятия уведомило инспекторов МАГАТЭ о произошедшем.