Финляндию заподозрили в договоренностях с Украиной о воздушном пространстве для дронов
Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов прокомментировал заявление Вооруженных сил (ВС) Финляндии о невозможности сбивать украинские беспилотники над территорией страны. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это может говорить о договоренностях с Украиной, которые касаются доступа дронов ВСУ к воздушному пространству Финляндии.
«Любое независимое государство при нарушении воздушного пространства включает необходимые механизмы и уничтожает любые объекты, которые несут боевые части и которые гипотетически могут нанести поражение по объектам внутри страны», — сказал он.
Степанов добавил, что ВС Финляндии окончательно расписались в отсутствии суверенитета в сфере безопасности.
Ранее ВС Финляндии заявили, что сбивать украинские дроны в воздушном пространстве страны невозможно из-за близости к границе с Россией.
До этого премьер-министр страны Петтери Орпо выразил президенту Украины Владимиру Зеленскому недовольство из-за нарушения воздушного пространства республики украинскими дронами.