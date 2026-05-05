Финляндию заподозрили в договоренностях с Украиной о воздушном пространстве для дронов

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов прокомментировал заявление Вооруженных сил (ВС) Финляндии о невозможности сбивать украинские беспилотники над территорией страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это может говорить о договоренностях с Украиной, которые касаются доступа дронов ВСУ к воздушному пространству Финляндии.

«Любое независимое государство при нарушении воздушного пространства включает необходимые механизмы и уничтожает любые объекты, которые несут боевые части и которые гипотетически могут нанести поражение по объектам внутри страны», — сказал он.

Степанов добавил, что ВС Финляндии окончательно расписались в отсутствии суверенитета в сфере безопасности.

Ранее ВС Финляндии заявили, что сбивать украинские дроны в воздушном пространстве страны невозможно из-за близости к границе с Россией.

До этого премьер-министр страны Петтери Орпо выразил президенту Украины Владимиру Зеленскому недовольство из-за нарушения воздушного пространства республики украинскими дронами.