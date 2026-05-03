На Западе рассказали о характеристиках новой российской ракеты

Вооруженые силы России применяют в боевых действиях на Украине новую авиациационную ракету С-71К «Ковер», малозаметную для радаров противника. Об этом сообщает выходящая в Италии газета Giornale.

© Минобороны России

Ракета, боеголовка которой сконструирована на основе кассетной авиабомбы советского производства, имеет дальность полета до 300 км. Она сделана из композитных материалов, обладает убирающимися крыльями и особой формой для уменьшения радиолокационной заметности. Наведение СК-71К осуществляется с помощью инерциальной системы навигации со спутниковыми сигналами.

В материале отмечается, что ракета разрабатывалась для истребителя Су-57, но может использоваться и другими носителями, например, тяжелым беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник». В настоящее время на базе ракеты разрабатывается более совершенное изделие С-71М.

29 апреля сообщалось, что российские ракеты «Кинжал» наводят ужас на украинских военных.

Ранее была опубликована статистика применения «Кинжалов» в зоне СВО.