Элитные подразделения США тренируют проникновение на российские космодромы. Поводом стали опасения Запада из-за возможного создания в России ядерного противоспутникового оружия. Об этом пишет журнал Forbes.

© Вечерняя Москва

Американские аналитики считают главной угрозой комплекс «Нудоль». По их мнению, он может одним ядерным ударом уничтожить западную спутниковую сеть. В качестве контрмеры США планируют разместить ядерные заряды на своих космических аппаратах.

Директор по космической безопасности фонда «Безопасный мир» Виктория Самсон считает, что спецназ способен быстро и незаметно ликвидировать российское оружие до его пуска. Она подчеркнула, что операция должна быть скрытной, а не громкой, как захват президента Венесуэлы.

Параллельно США развивают систему ПРО «Золотой купол», которая задействует сотни тысяч спутников для перехвата ракет. Генерал Майкл Гетлейн подтвердил старт работ, запуск системы намечен на 2029 год.

Эффективность российского оружия нередко признают за рубежом. Например, осенью американский журнал Military Watch Magazine писал, что в России увеличили производство уникальных основных боевых танков Т-80, известных своей выдающейся мобильностью, сочетающейся с достойным бронированием.