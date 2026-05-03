FT: отказ США размещать в Европе дальнобойное оружие оставит её без защиты

Решение США отказаться от размещения дальнобойных ракет в Европе усилило опасения союзников по поводу безопасности и возможностей НАТО, пишет Financial Times.

«Отказ от этого шага, объявленный одновременно с решением вывести 5 тыс. американских военных из Германии, оставил Европу с заметным пробелом в безопасности», — говорится в статье.

По словам аналитиков, такое решение сигнализирует о снижении роли США как «ключевого гаранта безопасности Европы».

Издание подчёркивает, что шаг Вашингтона, кроме того, усилил опасения европейских столиц, что США будут сокращать военную поддержку быстрее, чем Европа сможет создать альтернативу.

Эксперты предупреждают, пишет газета, что без координации и плана Европа может столкнуться с долгосрочным снижением оборонных возможностей.

Ранее в Financial Times узнали о намерении США пересмотреть план по размещению дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет «Томагавк», в Германии.