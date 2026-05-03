Бургомистр рассказал о последствиях вывода войск США из Германии

Реализация указа президента США Дональда Трампа о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии больно ударит по экономике населенных пунктов, в которых располагаются базы, рассказал в интервью агентству DPA бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер.

Накануне западные массмедиа напомнили, что Соединенные Штаты постепенно стягивают силы в АТР с тем, чтобы противодействовать Китаю.

В рамках этой стратегии в сентябре 2025 года Вашингтон перебросил солдат, размещенных на базах на Ближнем Востоке, а теперь намеревается перевести войска из Европы.

Журналисты заметили, что ссора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем была лишь предлогом для решения о выводе 5 тыс. военнослужащих из ФРГ.

«Если значительная часть из них [солдат и офицеров США] уедет навсегда, это станет болезненным экономическим ударом», — подчеркнул Хехлер.

Чиновник уточнил, что в его городе, расположенном непосредственно рядом с крупной американской авиабазой Рамштайн, проживают почти 8 тыс. американских военнослужащих вместе с членами семей.

По его словам, база приносит муниципалитету свыше $2 млрд год, включая зарплату, оплату аренды и контракты для местных фирм.

Бургомистр напомнил, что после окончания холодной войны из ряда городов в регионе были выведены американские войска. За прошедшие десятилетия, пожаловался он, населенные пункты так и не оправились от удара, их экономика не восстановилась.

Хехлер выразил надежду, что вывод войск не затронет Рамштайн, подразделения останутся в городе.