В Польше подтвердили проблемы с поставками оружия из США

Война США с Ираном привела к тому, что заказанное Польшей американское вооружение не поставляется вовремя. Это признал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

Министр заявил, что в его ведомство не поступал «сигнал» о задержке батарей Patriot. Однако американцы предупредили, что проблемы могут быть с доставкой «другой техники и элементов». Сроки задержек и перечень вооружения при этом «не критические».

«Это не тот уровень, который бы вызывал у нас какую-то дрожь. Но, конечно, к сожалению, война на Ближнем Востоке задерживает поставки в Польшу, задерживает поставки техники в Европу, нашим союзникам», — сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, это «не очень хорошая информация для кого-либо в этой части мира».

В последние годы Варшава заключила с США многомиллиардные контракты на поставку авиации, артиллерии, танков, средств ПВО.

Ранее Трамп заявил, что американские удары по Ирану могут возобновиться.