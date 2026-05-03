Британские ВМС: у берегов Ирана был обстрелян сухогруз

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании заявил, что у берегов Ирана был обстрелян сухогруз.

Капитан сухогруза, как заявили в UKMTO, заявил, что сухогруз атаковали несколько небольших судов в 11 морских милях (20,4 километра) от иранского Сирика.

Как уточняется, экипаж корабля в безопасности, экологического ущерба не зафиксировано.

Других деталей не приводится.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением "Хезболла" продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось. В Пакистане состоялись переговоры. Предполагалось, что за первым раундом последует второй, но он много раз откладывался.