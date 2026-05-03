Израиль купит у США две эскадрильи истребителей F-35I и F-15IA

Израиль закупит еще две эскадрильи истребителей F-35I и F-15IA у Соединенных Штатов, учитывая уроки, извлеченные из недавней войны с Ираном, сообщило израильское министерство обороны в воскресенье.

Комитет по оборонным закупкам, состоящий из высокопоставленных министров, одобрил план министерства обороны по приобретению четвертой эскадрильи F-35I у Lockheed Martin и второй эскадрильи F-15IA у корпорации Boeing, в сделках, оцениваемых в десятки миллиардов шекелей, говорится в заявлении министерства. Истребители "станут краеугольным камнем долгосрочного развития сил ЦАХАЛа, противостоя развивающимся региональным угрозам и сохраняя стратегическое превосходство Израиля в воздухе", отметили в израильском военном ведомстве. После одобрения комитета генеральный директор министерства обороны Амир Барам поручил миссии в США "продолжить завершение соглашений с американским правительством и военными коллегами в ближайший период".

В итоге парк F-35I ВВС Израиля составит 100 единиц, а F-15IA, израильский вариант современного F-15EX, до 50 в ближайшие годы, сообщает Times of Israel. В настоящее время у Израиля имеется 48 истребителей F-35I. В 2023 году власти еврейского государства заказали у американского союзника еще 25 F-35, как ожидается, их поставки начнутся с 2028 года. Израиль заказал 25 истребителей F-15IA в 2024 году, и первые поступления произойдут с 2031 года.

В отдельном заявлении министр обороны Израэль Кац сказал, что недавняя война в Иране "вновь продемонстрировала мощь ВВС Израиля и их решающую роль в защите Израиля". "Уроки этой кампании требуют от нас продолжать наращивать силы, чтобы обеспечить превосходство в воздухе на десятилетия вперед", - отметил Кац. "Операция "Ревущий лев" подчеркнула, насколько критически важны стратегические отношения между США и Израилем и насколько важны передовые воздушные мощи", - добавил он, имея в виду недавний 40-дневный конфликт с Ираном.

На прошлой неделе в Израиль прибыли два грузовых судна и несколько самолетов, перевозивших 6 500 тонн военной техники из США, включая тысячи боеприпасов и легкую бронированную технику, сообщили в министерстве обороны страны. Корабли, пришвартовавшиеся в портах Хайфы и Ашдод, перевозили "тысячи авиационных боеприпасов, наземных боеприпасов, военных грузовиков, боевых транспортных средств JLTV и дополнительного оборудования", уточнили в министерстве. 6 500 тонн оборудования были погружены на грузовики и доставлены на различные военные базы по всему Израилю. Всего с начала войны с Ираном 28 февраля в Израиль прибыло более 115 600 тонн военной техники 403 рейсами и десятью кораблями.