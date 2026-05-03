Трампа раскритиковали за несогласованный с НАТО частичный вывод войск из ФРГ

Решение президента США Дональда Трампа о частичном выводе войск из ФРГ застало врасплох командование Североатлантического альянса, передает телеканал Euronews со ссылкой на источники.

По данным портала, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник, 27 апреля, позволил себе ряд непродуманных высказываний об операции США в Иране. Затем он снова поднял иранскую тему в одном из выступлений.

Американский лидер крайне резко отреагировал на его слова, обвинил его в некомпетентности, отсутствии успехов во внутренней политике, вмешательстве в дела, в которых глава кабмина ничего не понимает. Также он объявил о выводе 5 тыс. солдат из Германии.

«Высокопоставленные чиновники НАТО не были предупреждены о решении президента Дональда Трампа вывести пять тысяч военнослужащих из Германии. Объявление, которое застало командование НАТО врасплох, скудно на детали», — пояснили журналисты.

Авторы статьи пожаловались, что президент США и шеф Пентагона Пит Хегсет не представили никакой информации о том, какие конкретно подразделения будут выведены, в какие сроки, последует ли Трамп указаниям Конгресса, запретившего вывод тяжелой техники, или все же прикажет внести бронетехнику в перечень выводимых войск.

Ранее сообщалось, что на американских базах в Европе находятся порядка 70 тысяч военнослужащих, 36 тысяч из них расквартированы в Германии.