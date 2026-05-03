Морпехи США пожаловались на проблемы с дронами

Военнослужащие Корпуса морской пехоты сталкиваются с проблемами при эксплуатации дешевых беспилотников, пожаловался в беседе с журналистами Business Insider полковник Джереми «Хэнк» Хестер.

По данным издания, после начала военной кампании против Ирана Пентагон нарастил закупки дешевых ($15 тыс. за единицу) дронов-перехватчиков для борьбы с беспилотниками Ирана.

В марте-апреле было закуплено 13 тыс. БПЛА, до конца года планируется закупить еще несколько десятков тысяч устройств, 40 тыс. из них пойдут на вооружение морских пехотинцев.

Вместе с тем, в Корпусе уже жалуются на то, что небольшие дроны используют литиевые батареи, которые требуют специального хранения, контроля и постоянного поддержания заряда.

«Если они намокнут, то загорятся, и тогда начнется неконтролируемый пожар. Его нельзя потушить водой, потому что они уже мокрые», — объяснил Хестер.

По его словам, командиры частей поручили молодым солдатам следить за устройствами, проверять транспортные контейнеры, отслеживать заряд батарей.

Задача осложняется тем, что в подразделения до конца года поступят дроны различных типов, от разных производителей, с батареями как малого, так и большого срока годности, заметил полковник.

В итоге, констатировал Хестер, операторам придется прикладывать значительные усилия к тому, что поддерживать БПЛА в рабочем состоянии, добиться того, чтобы они могли работать совместно, стабильно передавали информацию.