На Западе назвали условия штурма Одессы

Москва и дальше будет наступать на Одессу и другие крупные украинские города, если Киев и Запад не признают новые территории российскими. Об этом в соцсети X написал политический аналитик Алан Уотсон.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина, который обозначил условия Москвы для устойчивого мирного урегулирования.

«Никаких временных прекращений огня, никаких европейских "миротворцев", никакого НАТО или нацистов на Украине — и признание Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона постоянной российской территорией. Если страны НАТО и Киев не признают их за Москвой, Россия продолжит наступать на Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков. "Минска-3" не будет», — написал Уотсон.

Аналитик предупредил о серьезных последствиях продолжения военных поставок на Украину, включая системы наведения ракет с искусственным интеллектом для нанесения ударов вглубь российской территории.

Ранее Алан Уотсон заявил, что Европейский союз будет повышать градус эскалации в отношении России. Он заявил, что «военный бред» охватил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также «инфантильную евроэлиту».