В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства страны

Yle: в небе над Финляндией зафиксировали неизвестный беспилотник
В небе над Финляндией недалеко от границы с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник, пишет Yle.
Пограничная служба расследует инцидент как нарушение воздушного пространства. Модель и происхождение дрона не установлены.
12 апреля сообщалось, что в муниципалитете Иитти на юге Финляндии в лесу обнаружили упавший дрон, внутри которого была неразорвавшаяся боевая часть.
Позднее финская полиция заявила о четырёх найденных в стране беспилотниках. В ведомстве считают, что все они были украинскими.