В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства страны

В небе над Финляндией недалеко от границы с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник, пишет Yle.

«В воскресенье рано утром в воздушном пространстве Финляндии был замечен беспилотник», — говорится в материале со ссылкой на Минобороны страны.

Пограничная служба расследует инцидент как нарушение воздушного пространства. Модель и происхождение дрона не установлены.

12 апреля сообщалось, что в муниципалитете Иитти на юге Финляндии в лесу обнаружили упавший дрон, внутри которого была неразорвавшаяся боевая часть.

Позднее финская полиция заявила о четырёх найденных в стране беспилотниках. В ведомстве считают, что все они были украинскими.