Вашингтон увидит «кладбище своих авианосцев и войск», если в Ормузском проливе продолжится пиратство американцев. С такой угрозой выступил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи.

В воскресенье Резайи прокомментировал в соцсети X слова президента США Дональда Трампа о том, что пиратство в Ормузе это «очень прибыльное дело».

«США — единственный пират в мире, обладающий авианосцами. Наша способность противостоять пиратам не уступает нашей способности топить военные корабли. Готовьтесь увидеть кладбище ваших авианосцев и войск, как вы видели обломки вашего самолета в Исфахане», — написал иранский советник.

В апреле Центральное командование ВС США сообщило о захвате иранского корабля Touska в Оманском заливе.

Накануне Трамп похвалился в соцсетях, что американские военные, словно пираты, захватили танкер с нефтью, и это «очень прибыльный бизнес».