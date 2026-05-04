ВС США получили разрешение атаковать иранские катера в Ормузском проливе

Американские военные в ближневосточном регионе, как утверждает издание Axios, получили право атаковать иранские катера, если сочтут их представляющими угрозу для судов, которые проходят Ормузский пролив.

Издание Yonhap заявило, что Иран атаковал в Ормузском проливе судно, связанное с Южной Кореей. Также сообщалось, что Ираном в проливе был атакован танкер ОАЭ.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением "Хезболла" продолжалась с 28 февраля. Вскоре после эскалации Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось. В Пакистане состоялись переговоры. Предполагалось, что за первым раундом последует второй, но он много раз откладывался.