Сырский заявил о дефиците медиков в ВСУ

Майк Габриелян

В украинских подразделениях на фронте возник серьезный дефицит медиков. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, передает РИА Новости.

Сырский отметил, что дефицит медиков становится критическим, поскольку они помогают раненым на переднем крае и в «условиях осложненной эвакуации».

«Одним из ключевых вопросов остается недостаточная укомплектованность медицинских подразделений младшим медицинским персоналом, прежде всего боевыми медиками», — написал он в соцсетях.

РИА Новости отмечает, что киевский режим испытывает сейчас дефицит не только медиков. Из-за нехватки личного состава усилилась насильственная мобилизация. Людей хватают на улицах, многие нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся и не выходят из дома.

Накануне сообщалось, что в Раде обсуждают мобилизацию мужчин с бронью.