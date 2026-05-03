ВСУ атаковали дроном лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), это создает угрозу ядерной безопасности и системе контроля радиационной обстановки.

Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

— ВСУ создает угрозу радиационной безопасности ЗАЭС. Сегодня днем ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, — сказано в сообщении.

Представители ЗАЭС проинформировали инспекторов МАГАТЭ об атаке. Пострадавших и критических повреждений нет, пишет Telegram-канал станции.

27 апреля в ЗАЭС сообщили, что сотрудник электростанции погиб в результате атаки украинского дрона по территории транспортного цеха.

Ранее директор по коммуникациям объекта энергетики Евгения Яшина заявила, что украинская армия в последнее время стала гораздо интенсивнее бить по территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции.

Директор Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее рассказал, что попытка возобновить работу ЗАЭС в нынешних условиях была бы равноценна самоубийству.