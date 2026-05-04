В Финляндии недалеко от границы с Россией нашли неопознанный беспилотник

Финляндия не сбила залетевшие в воздушное пространство страны беспилотники из-за близости к границе с Россией. Об этом Yle заявили в вооружённых силах республики.

«В мирное время перехват дронов невозможен у самой границы или в воздушном пространстве другого государства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в небе над Финляндией недалеко от границы с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.