Раскрыты подробности атаки ВСУ на Ленинградскую область

Ленинградская область отразила одну из самых массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности раскрыты в Telegram-канале Mash.

За ночь было сбито более 60 дронов, которые были запущены из Луцкой области, граничащей с Польшей. Беспилотники пролетели 1100 километров через воздушное пространство Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии.

При этом над Эстонией они передвигались на предельно низкой высоте, в 20-30 метрах над крышами домов. Гул дронов, по словам местных жителей, был слышен у Нарвского водохранилища и районе Ореховой горки. Позже сообщения о беспилотной угрозе получили жители приграничных районов Эстонии Вырумаа и Ида-Вирумаа. После этого власти Латвии также объявили о нарушении воздушного пространства.

Вскоре о приближении украинских беспилотников стало известно и в Финляндии. Они влетели в район Виролахти, расположенный примерно в 50 километрах от порта Приморск в Выборгском районе Ленинградской области.

Ранее губернатор Леообласти Александр Дрозденко объявил о беспилотной опасности 2 мая в 06:07. Силами противовоздушной обороны (ПВО) менее чем за 40 минут в воздушном пространстве 47-го региона было перехвачено и уничтожено два вражеских дрона.