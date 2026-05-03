Украина вновь выпустила по России дальнобойную ракету

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы, а также реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, которые в направлении территории РФ были выпущены Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 3 мая, отчиталось Минобороны в Max.

В оборонном ведомстве добавили, что также были уничтожены как минимум 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника.

Накануне также сообщалось, что украинская сторона попыталась атаковать российскую территорию при помощи дальнобойных ракет, которые были успешно сбиты средствами ПВО.