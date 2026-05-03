Житель Черниговщины жестами указал ВС РФ на позиции ВСУ

Мирный житель с помощью жестов показал российским разведчикам место расположения украинских военнослужащих в населенном пункте Гремяч Черниговской области, когда они пролетали на беспилотнике над ними.

Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в российских силовых структурах.

— Оператор БПЛА, пролетая над ним (местным жителем — прим. «ВМ»), получил подсказку — при помощи жестов он указал, где располагаются вэсэушники, куда российские дроноводы нанесли массированный удар, — говорится в сообщении.

В результате атаки позицию противника полностью уничтожили, при этом местный житель не пострадал, передает ТАСС.

16 апреля стало известно, что российское командование поручило штурмовикам с позывными «Кейбер» и «Вейдер» захватить бункер в тылу врага, не допустив потерь среди украинских военнослужащих. Под контролем российских солдат трое бойцов ВСУ несколько раз вышли в радиоэфир и запросили данные, которые были необходимы российской стороне. В частности, один из пленных передал по рации, что FPV-дроны в данный момент не работают и у них нет «глаза».