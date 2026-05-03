Израиль одобрил покупку у США новых эскадрилий истребителей

ВВС Израиля получат две новые эскадрильи американских истребителей — F-35 и F-15IA.

Решение на их закупку одобрила министерская комиссия по закупкам вооружений, сообщила пресс-служба Министерства обороны Израиля, передает ТАСС.

«Закупки F-35 и F-15IA занимают центральное место в плане «Щит Израиля», призванного обеспечить Армии обороны Израиля долгосрочное качественное превосходство», — заявили министр обороны страны Исраэль Кац, комментируя принятое решение.

Однако в заявлении не указывается количество истребителей, которые планируется закупить, также неизвестна и сумма сделки. В нем лишь указывается, что речь идет о «десятках миллиардов шекелей». Для Израиля это будет четвертая эскадрилья F-35 и вторая эскадрилья F-15IA.

