Украинские женщины в возрасте от 20 до 50 лет все чаще заключают контракт с Минобороны Украины и идут на фронт. Многие из них гибнут в боях, пишут «Аргументы и факты».

Действия правительства Владимира Зеленского привели к тому, что во многих городах и селах Украины остались одни женщины. У них нет работы, нет мужей — погибли на фронте, у многих маленькие дети на руках. В итоге, они оставляют малышей, жилье, домашних животных на попечение матерей, сестер и идут в ТЦК.

Власти Украины приветствуют их решение, широко освещают то, что в ряды ВСУ охотно вступают женщины, называют гражданок страны, надевших форму, «Валькириями Зеленского».

Стала известна реальная причина призыва женщин в ВСУ

Командование не церемонится с женщинами — посылает их на курсы операторов БПЛА, снайперов, штурмовиков, затем отправляет на опасные задания, бросает в «мясные штурмы».

Это приводит к тому, что на форумах, в соцсетях, каналах появляется все больше фотографий погибших девушек. В частности, были опубликованы некрологи на Викторию Боброву из ГШБ «Эдельвейс», Алину Грузину из 117-й отдельной бригады теробороны, Алину Рябцеву — оператора БПЛА.

Ранее сообщалось, что на фронте со стороны ВСУ практически не было женщин. Постепенно число росло — в марте 2024 года насчитывалось 45,5 тыс. валькирий, в мае 2026 года их число поднялось до 75 тыс.