Житель Черниговской области показал российским разведчикам место дислокации ВСУ в населённом пункте Гремяч.

«Оператор БПЛА ВС РФ в ходе аэроразведки местности обнаружил движение... это был местный житель... Оператор БПЛА, пролетая над ним, получил подсказку — при помощи жестов он указал, где располагаются вэсэушники», — сообщили в российских силовых структурах ТАСС.

Дроноводы ВС России нанесли массированный удар по цели, местный житель не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии.