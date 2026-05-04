Раскрыты последствия удара дронов по российскому региону

Минувшей ночью над Воронежской областью уничтожили 12 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над четырьмя районами и одним городским округом.

По словам Гусева, в результате атаки никто не пострадал, однако не обошлось без разрушений. В одном из районов были повреждены 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль.

Губернатор предупредил, что на территории области по-прежнему действует режим беспилотной опасности.

В ночь на понедельник, 4 мая, дроны также были перехвачены над Ростовской областью. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, под удар попали шесть районов: Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский и Боковский.