ПВО России отразила атаку более сотни дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны в течение шести часов отразили массированный удар украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего над территорией страны было уничтожено 114 целей самолетного типа.

«В период с 15:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атака затронула обширную географию: под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Орловская, Тверская, Ростовская и Волгоградская области, а также Московский регион.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные объекты были нейтрализованы дежурными средствами ПВО.