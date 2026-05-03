Названа настоящая цель атаки дронов на Москву

Гибель 77-летнего мужчины в подмосковном Чернево — не случайность. Военный обозреватель Александр Коц увидел в этой атаке жесткий военный расчет.

© runews24.ru

По его версии, Киев «зондирует» московскую систему ПВО. Ищет дыры, фиксирует время реакции. А главное — делает это прицельно перед Днем Победы.

Методика, кстати, известная. Сначала волны дронов-разведчиков на разных направлениях. Потом — попытка прорыва к значимому объекту именно в дату, когда все камеры мира направлены на Москву. До 9 Мая рукой подать. И атаки становятся злее: минувшей ночью над 16 регионами сбили 334 БПЛА.

Оборонное ведомство фиксирует тревожную динамику. Если в середине марта над столичным регионом уничтожали по полсотни дронов, то сейчас счет пошел на сотни. Причем география расширяется: от Крыма до Ленинградской области. Похоже, враг действительно раскачивает систему в преддверии праздника. И цена такой раскачки — человеческая жизнь в обычной подмосковной деревне.

ВСУ попытались совершить массовый налет на Санкт-Петербург

Напомним, что трое электриков найдены мертвыми в машине под Волоколамском без явных причин. Четыре подростка погибли в ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге.