Губернатор Ленинградской области назвал цель атаки на регион

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что целью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал местный морской торговый порт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск», — подчеркнул чиновник.

Дрозденко отметил, что всего было сбито более 60 украинских дронов. Во время отражения атаки, добавил он, в Приморске произошло возгорание, оно уже ликвидировано. Губернатор Ленинградской области также заявил, что разлива нефтепродуктов не фиксируется.

ВСУ попытались совершить массовый налет на Санкт-Петербург

С вечера 2 мая в Ленинградской области объявлена беспилотная опасность. Жители региона слышали звук пролета беспилотника в сторону Петербурга. Позже Александр Дрозденко объявил, что число сбитых дронов превысило полсотни единиц.