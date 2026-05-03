Горят Одесса, Николаев, Измаил и Западная Украина: расплата за Туапсе не заставила себя ждать

За минувшие сутки украинские мониторинговые ресурсы зафиксировали прилёты 163-х российских беспилотников. Удары наносились по военным объектам, логистическим узлам и, что особо важно - по морским портам Украины. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев опубликовал карту этих ударов и отметил системность поражения наиболее важных целей в глубоком тылу врага.

© Московский Комсомолец

В районе так называемой Большой Одессы удары наносились по причалам, складам и перевалочным базам. То же самое фиксировалось в Измаиле, через порт которого идёт большой поток военных грузов для киевского режима из Европы.

Эксперт особо отмечают, что наши беспилотники начали бить и по судам на рейдах. Надо чтобы эта тенденция продолжилась, и замаскированные под перевозчики сугубо гражданских грузов посудины не чувствовали себя безнаказанными при заходе и разгрузке во вражеских портах.

Стоит отметить очень удачный выбор времени нанесения ударов. Они происходили в момент приёмки грузов, что, по словам Лебедева, обеспечило их максимальную уязвимость.

В Николаеве после множественных прилётов «Гераней» пылают порт и объекты вражеской энергетики, расположенные в южной, примыкающей к морю, части города. Удары по электроподстанциям наносятся для того, чтобы обесточить производственные мощности, работающие на «оборонку» противника.

А удары по Западной Украине ещё раз продемонстрировали уязвимость этого региона для российских беспилотников, не говоря уже о ракетах. Как пишет Лебедев, прилёты в Ровно и Дубно представляют собой часть «давления на западный хаб». Примерно такую же цель преследуют поражения объектов в Луцке, Житомире и отличавшиеся массовым характером удары по Тернополю.

Также нанесены удары по объектам в Винницкой области (центры подготовки личного состава ВСУ), а в Житомире взрыв прогремел в районе здания местного управления СБУ.

В Туапсе после пожара на НПЗ собрали более 13 тысяч кубических метров мазута

Не остались без внимания и другие регионы «незалежной» – Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области. Кроме того, во временно оккупированном войсками киевского режима городе Херсоне и в остающейся под контролем врага части Запорожской области тоже прозвучали мощные взрывы.

В целом можно констатировать: наряду с активизацией наступательных действий российских войск на линии боевого соприкосновения, удары по глубоким и ближним вражеским тылам способствуют нанесению врагу серьёзного поражения в ходе весенне-летней кампании 2026-го года. Ждём развития событий…