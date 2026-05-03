ВСУ попытались совершить массовый налет на Санкт-Петербург

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью пытались атаковать беспилотниками Санкт-Петербург. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказали жители разных районов Ленобласти, в ночь на 3 мая они слышали звуки пролета дронов в сторону Санкт-Петербурга. Кроме того, в некоторых районах прозвучали взрывы.

В аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В порту Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки беспилотников

В 6 утра 3 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе сбили 51 вражеский беспилотник. По его словам, работа систем противовоздушной обороны (ПВО) продолжается. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.