В ночь на 3 мая средства ПВО России отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью. Изначально губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 51 дрона, однако позже цифра была скорректирована в сторону увеличения. В своем канале глава региона написал, что число сбитых БПЛА достигло 59. Таким образом, отражение воздушной угрозы продолжается, и данные уточняются по мере поступления информации.

Атака беспилотников вызвала временные ограничения в работе главной воздушной гавани региона. Аэропорт Пулково был закрыт как на приём, так и на выпуск воздушных судов. Пассажирам и авиакомпаниям пришлось корректировать планы. Обычно такие меры безопасности вводятся для защиты гражданских рейсов от возможных попаданий обломков или прямых ударов дронов. О возобновлении работы аэропорта будет объявлено дополнительно после полной стабилизации обстановки.

Инцидент в Ленинградской области стал частью гораздо более масштабной ночной атаки на российские регионы. По данным Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 334 украинских беспилотника. Дроны сбивались над разными субъектами федерации, что свидетельствует о попытке Киева нанести удары по широкому спектру целей — от приграничных территорий до глубинных районов страны.

Украинские формирования практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты российской инфраструктуры. Целями становятся жилые кварталы, энергетические объекты, транспортные узлы и аэропорты. В ответ на это российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также с помощью собственных дронов. При этом удары приходятся исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не сообщал о каких-либо разрушениях или жертвах на земле в результате ночной атаки. Благодаря эффективной работе ПВО все беспилотники были уничтожены на подлете к потенциальным целям. Однако ситуация с налетами БПЛА на приграничные и внутренние регионы России остается напряженной. Власти призывают граждан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации. Экстренные службы продолжают мониторинг воздушного пространства.