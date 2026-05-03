ВВС Иордании нанесли удар по складам с оружием и наркотиками в Сирии

Иорданские военно-воздушные силы атаковали склады с вооружением и наркотиками, расположенные вблизи сирийско-иорданской границы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Petra.

Как следует из публикации, удары пришлись по производственным мощностям и мастерским, откуда торговцы нелегально перевозят грузы.

По информации обозревателей, главная задача заключалась в недопущении попадания арсеналов и наркотиков в Иорданию.

16 апреля силы международной коалиции во главе с США завершили вывод своих сил с территории Сирии.