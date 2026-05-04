Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют в штурмовики квалифицированных медиков. Об этом рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что мобилизованные квалифицированные медики попадают в штурмовые подразделения на этапе отбора в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Собеседник агентства также отметил, что в медицинскую службу попадают не самые здоровые и малообразованные мобилизованные.

В связи с этим у ВСУ возникает серьезная проблема с медицинской службой в войсках.