В Калужской области силы ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников

Системы противовоздушной обороны минувшим вечером и ночью 4 апреля перехватили 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области.

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Атаке БПЛА подверглись шесть муниципальных округов, а также территории на окраинах Калуги и Обнинска.

Глава региона пояснил, что, по предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал, а разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

По его словам, в настоящий момент на местах происшествий работают оперативные группы.

Минувшей ночью на территории шести районов Ростовской области были уничтожены около 20 беспилотных летательных аппаратов.