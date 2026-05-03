"Адский огонь": эксперт оценил новое нашумевшее оружие Украины

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru объяснил, что новый «антидроновый» комплекс STASH, замеченный на Украине, обладает критической уязвимостью и легко обнаруживается противником. По словам специалиста, использование радиолокационной станции в составе системы делает ее доступной мишенью для ответного удара.

«Если ее применять на поле боя, ее легко будет обнаружить по излучению РЛС и уничтожить», — заявил Кнутов.

Эксперт также подчеркнул, что возможности данной системы крайне ограничены и она не способна бороться с серьезными воздушными угрозами.

«Что касается крылатых ракет, которые применяются [ВС РФ], вероятность их уничтожения практически близка к нулю. Случайно может совпасть несколько факторов, случайно может поразить, но вероятность минимальна. Что касается баллистических целей, это вообще исключается», — добавил специалист.

Комплекс, о котором идет речь, впервые появился на видеозаписях из зоны конфликта. Судя по кадрам, установка базируется на прицепе, оснащена израильской РЛС RADA и использует авиационные ракеты AGM-114L Longbow Hellfire. По всей видимости, система разработана американской компанией V2X как более бюджетный вариант самоходного комплекса Tempest DASH.

Принцип ее работы заключается в автоматическом обнаружении цели дневными и ночными камерами с последующим разворотом установки и пуском ракеты. Несмотря на попытку адаптировать авиационное вооружение для борьбы с дронами типа «Герань», эксперты указывают на низкую эффективность подобной кустарной сборки.